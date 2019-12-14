PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Хто залишив Х-фактор 10 після третього прямого ефіру

Після третього прямого ефіру шоу Х-фактор 10 довелося покинути двом конкурсантам.

Х-фактор

У кожному прямому ефірі шоу Х-фактор 10 вибувають учасники, які отримали найменше голосів від глядачів і суддів проекту.

Цього разу проект довелося покинути підопічній Олі Полякової Анні Іваниці і гурту ROMAX з команди Андрія Данилко.

Під час третього прямого ефіру Х-фактора 10 учасники виконали по дві пісні у боротьбі за місце в фіналі проекту.

Читайте: Данилко повернувся у суддівське крісло на X-Фактор

Зірковий тренер Оля Полякова вирішила порадувати глядачів і підтримати свого улюбленця Георгія Колдуна, чий виступ закрило третій ефір Х-фактора 10.

Колдун виконав пісню All of me, під час якої Полякова грала для нього на роялі. Номер вийшов дуже зворушливим і красивим.

За результатами голосування до фіналу Х-фактора 10, який відбудеться 21 грудня, пройшли Еліна Іващенко, Марія Стопник, Георгій Колдун та Антон Вельбой.

Нагадаємо, після другого прямого ефіру шоу Х-фактор 10 покинули Артем Забєлін і гурт FURMAN TRASH POLKA band.

Відео: Х-фактор

Фото: СТБ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Життя після Х-Фактора: як склалася доля переможців шоу
Життя після Х-Фактора: як склалася доля переможців шоу
Знай наших! Найгучніші досягнення українського шоу-бізнесу у 2019 році
Знай наших! Найгучніші досягнення українського шоу-бізнесу у 2019 році
Х-фактор 10
Хто залишив Х-фактор 10 після другого ефіру
Каменських і Полякова поцілувалися на Х-факторі
Каменських і Полякова поцілувалися на Х-факторі
Кліп Свят! Свят! Свят!
Свят! Свят! Свят! – Полякова, Потап і Винник презентували нову пісню
Повернення Данилка і рок-романтики Без Обмежень: чим запам’ятався перший прямий ефір Х-Фактора
Повернення Данилка і рок-романтики Без Обмежень: чим запам’ятався перший прямий ефір Х-Фактора
Данилко повернувся у суддівське крісло на X-Фактор
Данилко повернувся у суддівське крісло на X-Фактор
Хто замінить Данилка в суддівському кріслі на Х-Факторі
Хто замінить Данилка в суддівському кріслі на Х-Факторі
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка