Після третього прямого ефіру шоу Х-фактор 10 довелося покинути двом конкурсантам.

У кожному прямому ефірі шоу Х-фактор 10 вибувають учасники, які отримали найменше голосів від глядачів і суддів проекту.

Цього разу проект довелося покинути підопічній Олі Полякової Анні Іваниці і гурту ROMAX з команди Андрія Данилко.

Під час третього прямого ефіру Х-фактора 10 учасники виконали по дві пісні у боротьбі за місце в фіналі проекту.

Зірковий тренер Оля Полякова вирішила порадувати глядачів і підтримати свого улюбленця Георгія Колдуна, чий виступ закрило третій ефір Х-фактора 10.

Колдун виконав пісню All of me, під час якої Полякова грала для нього на роялі. Номер вийшов дуже зворушливим і красивим.

За результатами голосування до фіналу Х-фактора 10, який відбудеться 21 грудня, пройшли Еліна Іващенко, Марія Стопник, Георгій Колдун та Антон Вельбой.

Нагадаємо, після другого прямого ефіру шоу Х-фактор 10 покинули Артем Забєлін і гурт FURMAN TRASH POLKA band.

Відео: Х-фактор

Фото: СТБ