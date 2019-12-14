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Міс Світу 2019 стала представниця Ямайки

На конкурсі краси Міс Світу 2019 перемогла 23-річна представниця Ямайки Тоні-Енн Сінгх.

Міс світу 2019

14 грудня у Лондоні пройшов 69-й конкурс краси Міс Світу.

У 2019 році корону отримала 23-річна представниця Ямайки Тоні-Енн Сінгх. Її дівчині вручила Міс Світу 2018 Ванесса Понсе.

Тоні-Енн народилася в Ямайці в місті Морант-Бей. У 9 років вона переїхала до США.

 

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Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

Дівчина отримала вищу освіту в Державному університеті Флориди, де вивчала психологію і дослідження проблем жінок.

 

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Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

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Місце першої віце-міс дісталося представниці Франції Офелії Мезін, а другий – Суман Рао з Індії.

Представниця України Маргарита Паша увійшла до топ-40 красунь.

Востаннє представниця Ямайки отримувала титул Міс Світу у 1993 році.

Факти ICTV також писали про те, як українка Анастасія Субота виступила на конкурсі краси Міс Всесвіт-2019.

Фото: Miss World, Toni Ann Singh

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