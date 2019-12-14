Співачка Таїсія Повалій скасувала концерт у Києві через те, що нібито побоювалася за безпеку глядачів.

Українська співачка Таїсія Повалій заявила, що одна афіша її концерту у Києві викликала масову критику в соцмережах.

За її словами, це стало однією з причин, через які вона скасувала концерт в столиці України. Повалій також нібито побоювалася за безпеку глядачів.

Співачка вважає, що зараз не час для проведення подібних концертів.

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Продюсер і чоловік Повалій Ігор Ліхута заявив про те, що не розуміє, чому його дружина на змогла виступити у Києві.

Співачка планувала провести концерт на честь свого 55-річчя в палаці Україна.

Нагадаємо, концерт Таїсії Повалій у Києві був запланований на 10 грудня 2019 року, проте був скасований 4 вересня.

За словами директора Національного палацу мистецтв Україна Романа Недзельського, його скасували оскільки не була дотримана вся процедура.