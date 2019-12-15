У 16 випуску 9 сезону МастерШеф судді визначили сім фіналістів шоу.

Судді МастерШеф 9 сезону в 16 випуску визначили сім фіналістів, які боротимуться за місце в суперфіналі.

Сім учасників шоу в 16 випуску отримали від Ектора Хіменеса Браво, Лізи Глинської та Володимира Ярославського свої кітелі.

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Фіналісти МастерШеф 9 сезону:

Сергій Денисов (Батумі)

Олександра Єфименко (Мелітополь)

Киеу Тхук Ань (В’єтнам)

Ліля Сорокіна (Кам’янець-Подільський)

Руслан Лучков (Херсон)

Петро Косовський (Одеса)

Руслан Шилін (Львів)

До слова, після другого прямого ефіру 10 сезону Х-Фактора шоу покинули двоє учасників. Глядацьке голосування успішно подолали Георгій Колдун та Анна Іваниця (команда Олі Полякової), а також Еліна Іващенко та Маша Стопник (команда Ігоря Кондратюка).

Фото: СТБ