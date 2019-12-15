У 16 випуску 9 сезону МастерШеф судді визначили сім фіналістів шоу.
Судді МастерШеф 9 сезону в 16 випуску визначили сім фіналістів, які боротимуться за місце в суперфіналі.
Сім учасників шоу в 16 випуску отримали від Ектора Хіменеса Браво, Лізи Глинської та Володимира Ярославського свої кітелі.
Читайте: Данилко повернувся у суддівське крісло на X-Фактор
Фіналісти МастерШеф 9 сезону:
Сергій Денисов (Батумі)
Олександра Єфименко (Мелітополь)
Киеу Тхук Ань (В’єтнам)
Ліля Сорокіна (Кам’янець-Подільський)
Руслан Лучков (Херсон)
Петро Косовський (Одеса)
Руслан Шилін (Львів)
До слова, після другого прямого ефіру 10 сезону Х-Фактора шоу покинули двоє учасників. Глядацьке голосування успішно подолали Георгій Колдун та Анна Іваниця (команда Олі Полякової), а також Еліна Іващенко та Маша Стопник (команда Ігоря Кондратюка).
Фото: СТБ