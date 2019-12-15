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Померла французька актриса Анна Каріна

У Парижі померла відома французька актриса нової хвилі Анна Каріна.

умерла анна карина

Анна Каріна померла у віці 79 років. За словами її агента Лорана Баландраса, актриси не стало в лікарні. З нею перебував колишній чоловік, режисер Денні Беррі.

Причиною смерті Анни Каріної стало онкологічне захворювання.

Міністр культури Франції Франк Рієстер заявив, що французьке кіно втратило одну з головних легенд. За його словами, кінематограф країни осиротів.

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Анна Каріна була представницею французької нової хвилі. В 1961 році вона вийшла заміж за відомого режисера Жана-Люка Годара. Через шість років їхній шлюб розпався.

Анна Каріна знялася в його фільмах: Жити своїм життям, Божевільний П’єро, Банда аутсайдерів і Альфавіль.

Також вона знімалася в картинах Китайська рулетка, Правда про Чарлі, Сторонній і Маг.

Нагадаємо, 9 грудня померла Марі Фредрікссон, яка відома як вокалістка шведської групи Roxette. На момент смерті їй був 61 рік.

Джерело: AFP

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