Найкращі композиції американського гурту Imagine Dragons – слухайте на Фактах ICTV.

Фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс оголосив про вихід з колективу. Музикант вирішив взяти паузу, щоб трохи відпочити від гастролей і приділити більше уваги сім’ї.

Читайте: Нам потрібна пауза. Фронтмен Imagine Dragons покидає гурт

Шанувальники гурту вже з тугою поповнюють плейлисти треками, які давно стали культовими для світової сцени.

Imagine Dragons – американський рок-гурт з Лас-Вегасу. Вперше колектив став відомим у 2012 році, після випуску свого дебютного студійного альбому Night Visions і першого синглу It’s Time.

Факти ICTV також пропонують згадати хіти гурту, завдяки, яким ми їх так любимо.

Imagine Dragons – Believer

Imagine Dragons – Thunder

Imagine Dragons – Radioactive

Imagine Dragons – Whatever It Takes

Imagine Dragons – Natural

Imagine Dragons – Next To Me

Imagine Dragons – Bad Liar

Раніше Факти ICTV писали про маловідомі факти з життя гурту Imagine Dragons.