Найкращі композиції американського гурту Imagine Dragons – слухайте на Фактах ICTV.
Фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс оголосив про вихід з колективу. Музикант вирішив взяти паузу, щоб трохи відпочити від гастролей і приділити більше уваги сім’ї.
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Шанувальники гурту вже з тугою поповнюють плейлисти треками, які давно стали культовими для світової сцени.
Imagine Dragons – американський рок-гурт з Лас-Вегасу. Вперше колектив став відомим у 2012 році, після випуску свого дебютного студійного альбому Night Visions і першого синглу It’s Time.
Факти ICTV також пропонують згадати хіти гурту, завдяки, яким ми їх так любимо.
Imagine Dragons – Believer
Imagine Dragons – Thunder
Imagine Dragons – Radioactive
Imagine Dragons – Whatever It Takes
Imagine Dragons – Natural
Imagine Dragons – Next To Me
Imagine Dragons – Bad Liar
Раніше Факти ICTV писали про маловідомі факти з життя гурту Imagine Dragons.