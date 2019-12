Червоніли усією країною: найгучніші скандали в українському шоу-бізнесі

Які найгучніші скандали прогриміли в українському шоу-бізнесі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Не лише хітами та яскравими концертами запам’ятався цей рік у шоу-бізнесі. Також можна назвати кілька моментів, коли довелося несолодко знаменитостям.

Євробачення 2019: MARUV vs ANNA MARIA

Почнемо ми зі скандалу, за який довелося червоніти не лише артистам, а й всій країні. Перемогла на нацвідборі 2019 співачка MARUV, вона і повинна була вирушити в Ізраїль, щоб представляти Україну на Євробаченні, однак не сталося так, як гадалося.

Причиною цього стала категорична відмова MARUV підписувати угоду з Національною суспільною телерадіокомпанією. Хоча не варто одразу вішати пекельне тавро на чиновників, адже багатьох українців обурив факт, що Україну представлятиме артистка, яка відкрито гастролює в країні-агресорі, хоча були й ті, хто захищав MARUV.

До слова, одним з пунктів контракту називалася відмова від гастролей у РФ на час участі в конкурсі. А також передання прав на пісню Siren Song НСТУ, а потім Європейській мовній спілці – це стандартна процедура, яку повинні виконувати всі учасники Євробачення з року в рік. Цікаво, що права на трек MARUV належать російській компанії Warner Music Russia.

Від участі в Євробаченні співачка відмовилася, а ось від гастролей у РФ – ні.

– Я не шкодую ні про що! По життю я – борець, не боюся складнощів, але в ситуації, що склалася, просто можна констатувати факт: все, що не робиться – все на краще! – прокоментувала ситуацію сама Анна Корсун (справжнє ім’я MARUV. – Ред.).

Однак не MARUV єдиною. У ще один скандал на національному відборі потрапив дует ANNA MARIA.

Дівчата увірвалися в медіапростір, однак це не увінчалося успіхом, швидше навпаки.

На інтерв’ю в прямому ефірі журналіст Роман Скрипін запитав у корінних кримчанок, кому належить окупований півострів.

– Насправді Крим залишився Кримом. Те ж саме море, ті ж самі гори, те саме повітря. Мені здається, Україна втратила Крим… Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано, – сказали співачки.

На друге питання журналіст отримав знову неоднозначну відповідь, а йшлося про батьків артисток, які працюють на окупаційну владу. Мати Анни та Марії – заступник голови окупаційної Ради міністрів Республіки Крим і наприкінці листопада 2019 року стала “омбудсменом” півострова.

– У нас батьки давно живуть у Криму. Дуже давно. Вони люблять свою батьківщину, вони люблять Крим. Вони вже давно на цих посадах. Вони не хочуть звідти їхати. Вони працюють на благо людей, які живуть у Криму, – заявили сестри Опанасюк.

Такі відповіді обурили українців, які всіляко критикували дівчат, а судді шоу зазначили, що у такий спосіб вони зіпсували свою репутацію.

Всем мир: Олег Винник не згадав, чий Крим

Український співак Олег Винник опинився у центрі скандалу після виходу ролика Всем мир. На відео також з’явилися російські знаменитості – Валерій Сюткін, Олексій Кортнєв, Володимир Познер, Ігор Крутой, Тамара Гвердцителі, Валерія, Дмитро Маліков та інші.

Українцям ролик, записаний під руку з тими, хто СБУ давно спокою не дає, не сподобався. Співака навіть занесли в Миротворець.

У прес-службі артиста зазначили, що акція миротворча та несе мир, добро (про жуйку не уточнили. – Ред.).

Хвиля обурення після цього не вщухла, й артист зібрав прес-конференцію.

Олегу Виннику поставили повторне запитання щодо того, кому належить Крим та чи варто Україні за нього боротися.

– Україна бореться за Крим і буде боротися. Проте від Винника не варто чекати фрази, що варто робити. Я – людина творча, артист, не політик, і кожне моє слово може спрацювати проти мене. У мене своя позиція. Я хочу миру, аби люди жили у мирі та спокої. Я українець, я громадянин України, і Крим мій, – заявив Олег Винник.

Крім того, співак вибачився за свої слова про те, що окупація Криму проходила без жертв.

– Я хочу вибачитися перед воїнами, які загинули під час окупації Криму. Я правду сказав, що не знав цієї інформації. Через це я хочу вибачитись. Я співчуваю сім’ям загиблих та несу разом з вами цей біль, – додав Винник.

Після цього скандал вщух, однак у багатьох залишився неприємний посмак. Варто зазначити, Винник справді не гастролював в РФ з 2014 року.

Не плагіат, але щось схоже

Звичайно, не можна звинувачувати у плагіаті кожну пісню, в якій почуєте знайомий мотив. Часто с ним плутають семплування. Це коли талановита людина пише крутий біт, мотив, а потім продає всім, кому заманеться. Успішний приклад такої практики можна згадати у пісні Плакала від гурту KAZKA.

Проте доволі дивно брати семпли з пісні, яка вже популярна і буде звучати поряд з твоїм релізом.

Також музиканти звичайні люди, які мають свої улюблені треки, тому можуть трішки ними надихатися.

Все ж кілька цікавих прикладів схожості ми знайшли.

Maruv – Между нами (00.30) vs Ariana Grande – Let Me Love You (00.13)

KAZKA – Пісня сміливих дівчат vs Dreamcather – Piri

Pianoбой feat. Alina Pash – Перша Леді (00.36) vs Maroon 5 – Girls Like You (00.35)

Міс Україна – не така вже й українська

Маргарита Паша з Харкова, яка тепер носить титул Міс Україна, потрапила у мовний скандал, відмовившись від інтерв’ю українською мовою.

Дівчина написала гнівний пост у Instagram, в якому зазначила, що має право висловлювати свої думки якою завгодно мовою, а кому не подобається, що пише російською – може відписатися.

Експресивний текст панянки викликав шквал критики, мовляв, як Україну може представляли на міжнародній арені дівчина, яка не спілкується рідною мовою.

Друга публікація Маргарити була українською мовою, в якій вона зазначила, що відмовилася від інтерв’ю через погане самопочуття.

Раніше Факти ICTV хвалили представників українського шоу-бізнесу та представили головні досягнення артистів за 2019 рік.