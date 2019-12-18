PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Imagine Dragons на паузі: 7 маловідомих фактів про гурт

Культовий гурт Imagine Dragons наразі поставив паузу у своїй творчості, оскільки музиканти вважають, що їм потрібен відпочинок після багаторічних гастролей. Поки артисти відпочивають, ми зібрали для вас сім маловідомих фактів про Imagine Dragons.

Imagine Dragons на паузі: 7 маловідомих фактів про гурт

18 грудня фронтмен гурту Imagine Dragons заявив, що покидає групу на невизначений час, пояснюючи це тим, що музиканти втомилися і їм потрібно більше часу проводити з сімєю.

7 фактів про Imagine Dragons

  • Назва Imagine Dragons – це анаграма, але ніхто не знає, як вона розшифровується – навіть близькі друзі. Музиканти ж завзято мовчать і не розкривають секрет.
  • Imagine Dragons – єдина група в історії, три пісні якої перебували в чарті Billboard Hot 100 більше року.

Йдеться про треки Radioactive, Demons і Believer.

Найпопулярніша пісня гурту Radioactive (2012) перебувала в списку Billboard Hot 100 протягом 87 тижнів – це абсолютний рекорд, а журнал Rolling Stone охрестив її найважливішим рок-хітом року.

  • Imagine Dragons займаються благодійністю.

У 2013 році гурт заснував фонд допомоги дітям з онкозахворюваннями Tyler Robinson Foundation, на честь загиблого від раку фаната – Тайлера Робінсона. Щорічно гурт проводить благодійні гала-концерти з метою збору грошей у фонд, велозаїзди і особливі вечері.

Читайте: Нам потрібна пауза. Фронтмен Imagine Dragons покидає гурт

  • У 2015 році Imagine Dragons випустили кавер-версію пісні I Love You All the Time гурту Eagles of Death Metal у пам’ять про жертв терактів у Парижі.

  • Рейнольдс більшу частину життя страждав від депресії і тривожної поведінки.

Перший сингл It’s Time він записав на кухні під час чергової депресії.

  • Рейнольдс – мормон.

Але стверджує, що група не християнська і не проповідує релігію.

  • Гітарист Уейн Сермон страждає безсонням і майже всі пісні пише, поки інші сплять.

Нагадаємо, у листопаді минулого року гурт Imagine Dragons випустив свій п’ятий альбом.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка