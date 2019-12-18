Imagine Dragons на паузі: 7 маловідомих фактів про гурт

Культовий гурт Imagine Dragons наразі поставив паузу у своїй творчості, оскільки музиканти вважають, що їм потрібен відпочинок після багаторічних гастролей. Поки артисти відпочивають, ми зібрали для вас сім маловідомих фактів про Imagine Dragons.

18 грудня фронтмен гурту Imagine Dragons заявив, що покидає групу на невизначений час, пояснюючи це тим, що музиканти втомилися і їм потрібно більше часу проводити з сімєю.

7 фактів про Imagine Dragons

Назва Imagine Dragons – це анаграма, але ніхто не знає, як вона розшифровується – навіть близькі друзі. Музиканти ж завзято мовчать і не розкривають секрет.

– це анаграма, але ніхто не знає, як вона розшифровується – навіть близькі друзі. Музиканти ж завзято мовчать і не розкривають секрет. Imagine Dragons – єдина група в історії, три пісні якої перебували в чарті Billboard Hot 100 більше року.

Йдеться про треки Radioactive, Demons і Believer.

Найпопулярніша пісня гурту Radioactive (2012) перебувала в списку Billboard Hot 100 протягом 87 тижнів – це абсолютний рекорд, а журнал Rolling Stone охрестив її найважливішим рок-хітом року.

Imagine Dragons займаються благодійністю.

У 2013 році гурт заснував фонд допомоги дітям з онкозахворюваннями Tyler Robinson Foundation, на честь загиблого від раку фаната – Тайлера Робінсона. Щорічно гурт проводить благодійні гала-концерти з метою збору грошей у фонд, велозаїзди і особливі вечері.

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У 2015 році Imagine Dragons випустили кавер-версію пісні I Love You All the Time гурту Eagles of Death Metal у пам’ять про жертв терактів у Парижі.

Рейнольдс більшу частину життя страждав від депресії і тривожної поведінки.

Перший сингл It’s Time він записав на кухні під час чергової депресії.

Рейнольдс – мормон.

Але стверджує, що група не християнська і не проповідує релігію.

Гітарист Уейн Сермон страждає безсонням і майже всі пісні пише, поки інші сплять.

Нагадаємо, у листопаді минулого року гурт Imagine Dragons випустив свій п’ятий альбом.