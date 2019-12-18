Музикант Ден Рейнольдс, що є фронтменом гурту Imagine Dragons заявив про намір покинути свою команду, аби відпочити від нескінченних гастролей і роботи над музикою.

Ден Рейнольдс, фронтмен Imagine Dragons, вирішив взяти паузу і покинути гурт на деякий час. Він мотивує це тим, що треба приділити більше уваги своїй дружині та чотирьом дітям.

Зараз музикант відпочиває в Лас-Вегасі разом з дружиною Ейжою Волкман і своїми дітьми: семирічною донькою Ерроу, дворічними близнючками Джіа і Коко, а ще з новонародженим хлопчиком Валентином.

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– Ми просто хочемо взяти перерву, возз’єднатися зі своїми родинами та друзями. Після майже десятиліття в дорозі нам потрібно заново дізнатися, що означає бути батьком чи сином. Зараз це особливо важливо, адже у мене нещодавно народилася дитина, ще у нашого гітариста теж не так давно з’явилися діти, тому ми просто намагаємося бути батьками. А якщо буде тяжко, то ми скоро вирушимо в дорогу, – сказав Рейнольдс.

Музикант додав, що також потрібно відновитис фізично, бо він страждає від хвороби Бехтерева, яка проявляється у хронічних болях у спині, суглобах і зв’язках.

Нагадаємо, у листопаді минулого року гурт Imagine Dragons випустив свій п’ятий альбом.