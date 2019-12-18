“Приклеїла” дочку: Кардашян зізналася у фотошопі сімейного фото

Кім Кардашян зізналася, що її різдвяна сімейна фотографія з дітьми це фотошоп, але обійшлося без хейту фоловерів.

Кім Кардашян пояснила, чому їй довелося вдатися до фотошопу, редагуючи сімейне різдвяне фото.

Модель 14 грудня опублікувала різдвяну фотографію з чоловіком і дітьми. На знімку вся сім’я зібралася разом і сидить на сходах. Кім і Каньє тримають на руках молодших дітей – у репера на коліні маленька Чикаго, а у самої Кім – малюк Псалом.

Але на Шоу Еллен Дедженерес Кім розповіла, що це фотошоп.

– Коли у тебе четверо маленьких дітей, найбільша проблема – зібрати їх усіх усміхненими в одному кадрі, – зізналася вона.

Від початку на знімку не було старшої дочки Норт. Вона вважала за краще не брати участь у сімейній фотосесії через проблеми із зачіскою. Дівчинка просто плакала і відмовилася зніматися.

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Кім сказала Норт, що тоді її не буде на сімейному знімку. Дитину це влаштувало, але ненадовго – на наступний ранок у неї з’явилося інша думка.

– Мамочко, я правда хочу зробити фотографію, – сказала Норт.

Кім не почала лаяти дочку за мінливий настрій, а зателефонувала фотографу. Оскільки Норт не хотіла фотографуватися без матері, моделі довелося взяти участь у зйомках. Кім була без макіяжу, тому вона запропонувала фотографу піти на хитрість.

– Пофотографуй нас, але потім виріж мене з фотографій, а Норт прифотошоп на сімейну світлину, – сказала Кім фотографові.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 13 Дек 2019 в 8:18 PST

Сказано – зроблено. І тепер у Кардашьянів-Вест є різдвяне фото, де вся сім’я разом.

Нагадаємо, Кім Кардашян невиліковно хвора, у неї діагностували червоний вовчак і ревматоїдний артрит. Зірку чекає тривале обстеження і довічна терапія.

Джерело: BuzzFeed