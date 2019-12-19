Українська співачка Тіна Кароль випустила новий альбом до новорічних свят Різдвяна історія.
Різдвяну історію з Тіною Кароль вже можна послухати в мережі. Музичний альбом з’явився на YouTube 19 грудня.
Різдвяна історія з Тіною Кароль складається з епіграфа і дев’яти глав.
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Альбом був записаний спільно з Сергієм Могилевським.
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Нагадаємо, 12 грудня Тіна Кароль і соліст групи The Hardkiss Юлія Саніна
. Вона стала саундтреком до фільму Віддана, який зняли мотивами бестселера Софії Андрухович Фелікс Австрія. презентували спільну пісню Вільна
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