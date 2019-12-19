PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Різдвяна історія з Тіною Кароль: співачка презентувала альбом-казку

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий альбом до новорічних свят Різдвяна історія.

Різдвяна історія з Тіною Кароль: співачка презентувала альбом-казку

Різдвяну історію з Тіною Кароль вже можна послухати в мережі. Музичний альбом з’явився на YouTube 19 грудня.

Різдвяна історія з Тіною Кароль складається з епіграфа і дев’яти глав.

Читайте: Твоєї крові – гурт KAZKA презентував нову пісню

Альбом був записаний спільно з Сергієм Могилевським.

Нагадаємо, 12 грудня Тіна Кароль і соліст групи The Hardkiss Юлія Саніна презентували спільну пісню Вільна. Вона стала саундтреком до фільму Віддана, який зняли мотивами бестселера Софії Андрухович Фелікс Австрія.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вільна: Кароль і Саніна презентували кліп
Вільна: Кароль і Саніна презентували кліп
тина кароль
Иди на жизнь: Тіна Кароль представила лірик-відео на нову пісню
Винник та Кароль: скільки українські зірки заробили на передвиборчій агітації
Винник та Кароль: скільки українські зірки заробили на передвиборчій агітації
ONUKA, Аліна Паш та Тіна Кароль: хто виступав під час Ходи Гідності у Києві
ONUKA, Аліна Паш та Тіна Кароль: хто виступав під час Ходи Гідності у Києві
Сидячи на даху: Тіна Кароль заспівала гімн України під час Ходи Гідності
Сидячи на даху: Тіна Кароль заспівала гімн України під час Ходи Гідності
Тіна Кароль виконає гімн України під час Ходи Гідності на День незалежності
Тіна Кароль виконає гімн України під час Ходи Гідності на День незалежності
Нескромно: Тіна Кароль здивувала шанувальників відвертим знімком
Нескромно: Тіна Кароль здивувала шанувальників відвертим знімком
5 українських зірок, які сказали “ні” гастролям у РФ
5 українських зірок, які сказали “ні” гастролям у РФ
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка