PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Twenty One Pilots стануть хедлайнерами Atlas Weekend 2020

Американський гурт Twenty One Pilots стане другим хедлайнером Atlas Weekend 2020.

Twenty One Pilots

Дуэт Twenty One Pilots з США стане хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend 2020 у Києві.

Читайте: Atlas Weekend 2020: де купити квитки і ціна

Twenty One Pilots – американський музичний гурт, який виступає в різних стилях від альтернативного хіп-хопу до року. Самі  музиканти, називаючи свій стиль, використовують словосполучення шизофренічний поп.

До слова, це не перший візит Пілотів в Україну. Раніше вони відіграли масштабний концерт у Палаці спорту в Києві, а також зняли кліп на пісню Nico And The Niners в одному зі столичних університетів.

Twenty One Pilots

Раніше Факти ICTV писали, що одним з хедлайнерів Atlas Weekend 2020 оголошений репер A$AP Rocky. Музикант повинен був виступити на фестивалі в минулому році, але приїхати в Україну йому не вдалося через проблеми з законом.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка