Американський гурт Twenty One Pilots стане другим хедлайнером Atlas Weekend 2020.

Дуэт Twenty One Pilots з США стане хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend 2020 у Києві.

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Twenty One Pilots – американський музичний гурт, який виступає в різних стилях від альтернативного хіп-хопу до року. Самі музиканти, називаючи свій стиль, використовують словосполучення шизофренічний поп.

До слова, це не перший візит Пілотів в Україну. Раніше вони відіграли масштабний концерт у Палаці спорту в Києві, а також зняли кліп на пісню Nico And The Niners в одному зі столичних університетів.

Раніше Факти ICTV писали, що одним з хедлайнерів Atlas Weekend 2020 оголошений репер A$AP Rocky. Музикант повинен був виступити на фестивалі в минулому році, але приїхати в Україну йому не вдалося через проблеми з законом.