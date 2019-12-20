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Anthrax виступлять на Atlas Weekend 2020

Американський метал-гурт Anthrax виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend 2020 у Києві.

Anthrax выступят на Atlas Weekend 2020

Anthrax виступить на Atlas Weekend 2020 в Києві. Найбільший музичний фестиваль України пройде 7-12 липня на території ВДНГ.

Гурт входить в число великої четвірки треш-металу разом зі Slayer, Metallica і Megadeth.

Читайте: Atlas Weekend 2020: де купити квитки і ціна

На рахунку гурту чотири студійні релізи групи, які ставали золотими в США. Альбоми колективу продані загальним тиражем понад 20 млн копій по всьому світу.

Нагадаємо, 19 грудня стало відомо, що дует Twenty One Pilots стане хедлайнером одного з днів фестивалю Atlas Weekend 2020.

Фото: Dreamstime

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