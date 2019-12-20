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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Біллі Айліш показала свого домашнього улюбленця – величезного павука

Співачка з США Біллі Айлиш в одному з шоу продемонструвала свого домашнього вихованця – павука, а також заспівала свою першу пісню.

Біллі Айліш показала свого домашнього улюбленця – величезного павука

Американська виконавиця Біллі Айлиш стала учасницею Carpool Karaoke – шоу, в якому Джеймс Корден їздить на машині з артистами та співає їх пісні.

Співачка виконала свої хіти Bad Guy, Ocean Eyes, All The Good Girls Go To Hell і When The Party’s Over. Крім того, вона наспівала свою першу пісню під назвою Яке прекрасне життя, акомпануючи собі на укулеле.

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Також Біллі Айлиш показала свій будинок, спальню брата Фіннеаса, в якій записувався її дебютний альбом, і величезного домашнього павука. Схоже ведучому вихованець Біллі не дуже сподобався.

Раніше Факти ICTV писали, що пісня everything i wanted від співачки Біллі Айліш є даниною поваги до її брата.

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