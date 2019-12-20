Перший сезон серіалу Відьмак вийшов 20 грудня на Netflix. Що про перші серії думають критики, читайте на сайті Факти ICTV.

20 грудня на Netflix вийшов серіал Відьмак (The Witcher). Професійні критики відгукуються про Відьмака неоднозначно. Є навіть ті, хто поставили йому 0 з 100, кажучи що до Гри престолів ще далеко.

Задоволеними шоу залишилися лише журналісти видань Paste і TV Guide, які поставили серіалу 83 і 80 балів відповідно. Автори відзначають, що до темпу шоу потрібно звикнути, але воно того варте.

– Якщо ви зумієте перенести неквапливе оповідання – наприклад, якщо любите фентезі або в цілому франшизу The Witcher – то можете полюбити і весь серіал, – пише журналіст Paste.

Портали Slant, New York Times, Guardian і Hollywood Reporter були не настільки поблажливими. Критики цих видань оцінили шоу на 63, 60, 60 і 50 балів відповідно. Всі журналісти відзначають, що серіал вийшов нудним.

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Найбільш розгромною рецензією відзначився ресурс Entertainment Weekly. Його співробітники відкрито заявляли, що не соромилися, наприклад, перемикатися відразу з першої на п’яту серію і були дуже різкі у своїх висловлюваннях.

– В кінці пілотної серії хтось сказав Цири, що Геральт – її доля. У п’ятому епізоді люди продовжували говорити їй, що Геральт – її доля. Я так розумію, десь в кінці шоу вони повинні, нарешті, зустрітися. На жаль, моя доля – більше ніколи в своєму житті не дивитися на цей фестиваль нудьги, – підвів підсумок автор Entertainment Weekly.

Сумарна оцінка шоу критиками становить 53 з 100. Користувачі, у свою чергу, поставилися до шоу терпиміше, забезпечивши оцінку 7 з 10.

Нагадаємо, серіа можна подивитися ексклюзивно на стрімінговій платформі Netflix. Доступний дубляж російською мовою і російські субтитри.

Для перегляду доступні відразу всі серії Відьмака, кожна з яких триває близько 60 хвилин.