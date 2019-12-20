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Грай – KAZKA презентувала нову пісню

Популярний український гурт KAZKA презентував нову пісню – Грай.

KAZKA

Обирай, з ким тобі рай, та разом з ним грай, грай, все життя грай! – це рядок з нової пісні гурту KAZKA під назвою Грай.

Тема вічна – як знайти свою половинку і створити з нею рай.

За кілька годин трек послухали більше 9 тис. разів.

Читайте: Палала: КАZКА показала тизер нового кліпу

Нагадаємо, 13 грудня KAZKA презентувала трек під назвою Колішні, котрий увійде в новий альбом NIRVANA.

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