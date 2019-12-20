Які кліпи українських артистів зібрали найбільшу кількість переглядів на YouTube за 2019 рік – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

2019 рік видався особливо продуктивним для українських артистів. Багато знаменитостей представили успішних релізи, відіграли масштабні концерти на стадіонах, а україномовна музика остаточно перестала бути архаїчною у вітчизняному шоу-бізі.

До слова, раніше Факти ICTV вже розповідали про найкрутіші досягнення українського шоу-бізнесу в 2019 році.

Одним з важливих індикаторів популярності артиста давно стали перегляди на YouTube, український продакшен у цьому плані точно не пасе задніх. Варто лише згадати кліп для британського гурту Coldplay на трек Up&Up, який знімала українська студія Gloria FX. Відеоробота зібрала безліч компліментів як від шанувальників, так і від критиків, а також кілька престижних світових премій.

Це вже не кажучи про те, що багато світових артисти обирають для зйомок кліпів саме Україну, як ось Майлі Сайрус для ролика на трек Nothing Breaks Like a Heart.

Українські артисти у 2019 році представили безліч гідних кліп, за які зібрали заслужені мільйони переглядів. Однак лише п’ять робіт увійшли в топ найкращих за переглядами на YouTube.

№5. ALEKSEEV – Как ты там

№4. MONATIK – LOVE IT ритм

№3. MARUV – Siren Song

№2. Время и Стекло – Дим

№1. NK – ПOПА КАК У КИМ

Раніше українські знаменитості розповіли Фактам ICTV про найяскравіші хіти 2019 року, які стали мастхевом в їх плейлисті.