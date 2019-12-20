Спільний кліп Alyona Alyona і Jamala Забирай розповідає про людей, які живуть життям у мережі.
Jamala та Alyona Alyona опублікували кліп на спільний трек Забирай. Головною ідеєю відео став хейт в інтернеті.
– Не судіть, і не судимі будете. Саме про це наш трек, – зазначила реперка Alyona Alyona.
Музику для композиції написала Джамала. Над текстом пісні працювали обидві зірки.
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Пропонуємо насолодитися тим, як органічно сплелася стилістика різних за жанром виконавиць.
До слова, минулу спільну роботу Alyona Alyona представила з групою KALUSH.
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