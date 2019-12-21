До суперфіналу шоу Х-фактор 10 потрапили Еліна Іващенко та Георгій Колдун.
21 грудня відбувся великий фінал вокального шоу Х-фактор 10, до якого пройшли четверо учасників.
Ефір відкрила Марія Стопник, за нею виступили Антон Вельбой, Георгій Колдун та Еліна Іващенко.
В другій частині фіналу учасники співали в дуеті з топ-зірками українського шоу-бізнесу: Антон Вельбой з Сергієм Бабкіним, Еліна Іващенко з Олегом Винником, Георгій Колдун зі своїм тренером Олею Полковою, ім’я якої було засекречено, а Марія Стопник – з Максом Барських.
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А далі учасники вперше в історії шоу виконали авторські пісні:
- Антон Вельбой – Вітер.
- Еліна Іващенко – Get up.
- Георгій Колдун – Видихай.
- Маша Стопник – Зима.
За результатами глядацького голосування, до суперфіналу потрапили Еліна Іващенко та Георгій Колдун.
Хто з них переможе в Х-фактор 10, стане відомо за тижлень – за результатами нового голосування.
Факти ICTV раніше розповідали, як склалася доля попередніх переможців шоу Х-фактор.