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Хто пройшов до суперфіналу Х-фактор 10

До суперфіналу шоу Х-фактор 10 потрапили Еліна Іващенко та Георгій Колдун.

Х-фактор

21 грудня відбувся великий фінал вокального шоу Х-фактор 10, до якого пройшли четверо учасників.

Ефір відкрила Марія Стопник, за нею виступили Антон Вельбой, Георгій Колдун та Еліна Іващенко.

В другій частині фіналу учасники співали в дуеті з топ-зірками українського шоу-бізнесу: Антон Вельбой з Сергієм Бабкіним, Еліна Іващенко з Олегом Винником, Георгій Колдун зі своїм тренером Олею Полковою, ім’я якої було засекречено, а Марія Стопник – з Максом Барських.

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А далі учасники вперше в історії шоу виконали авторські пісні:

  • Антон Вельбой – Вітер.
  • Еліна Іващенко – Get up.
  • Георгій Колдун – Видихай.
  • Маша Стопник – Зима.

За результатами глядацького голосування, до суперфіналу потрапили Еліна Іващенко та Георгій Колдун.

Хто з них переможе в Х-фактор 10, стане відомо за тижлень – за результатами нового голосування.

Факти ICTV раніше розповідали, як склалася доля попередніх переможців шоу Х-фактор.

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