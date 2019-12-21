До суперфіналу шоу Х-фактор 10 потрапили Еліна Іващенко та Георгій Колдун.

21 грудня відбувся великий фінал вокального шоу Х-фактор 10, до якого пройшли четверо учасників.

Ефір відкрила Марія Стопник, за нею виступили Антон Вельбой, Георгій Колдун та Еліна Іващенко.

В другій частині фіналу учасники співали в дуеті з топ-зірками українського шоу-бізнесу: Антон Вельбой з Сергієм Бабкіним, Еліна Іващенко з Олегом Винником, Георгій Колдун зі своїм тренером Олею Полковою, ім’я якої було засекречено, а Марія Стопник – з Максом Барських.

Читайте: Вітер: Антон Вельбой презентував свою пісню на Х-фактор 10

А далі учасники вперше в історії шоу виконали авторські пісні:

Антон Вельбой – Вітер.

Еліна Іващенко – Get up.

Георгій Колдун – Видихай.

Маша Стопник – Зима.

За результатами глядацького голосування, до суперфіналу потрапили Еліна Іващенко та Георгій Колдун.

Хто з них переможе в Х-фактор 10, стане відомо за тижлень – за результатами нового голосування.

Факти ICTV раніше розповідали, як склалася доля попередніх переможців шоу Х-фактор.