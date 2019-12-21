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Померла дівчина Джеймса Бонда Клодін Оже

У Парижі померла французька актриса Клодін Оже, яка стала популярною завдяки ролі у фільмі Джеймс Бонд.

Померла дівчина Джеймса Бонда Клодін Оже

У Франції померла актриса Клодін Оже, яка стала популярною завдяки фільму Джеймс Бонд.

Жінка померла у віці 78 років у своєму будинку в Парижі. Причина її смерті невідома.

Оже починала кар’єру, як модель, а у 17 років здобула титул Міс Франція. Світову популярність їй принесли зйомки в одній з частин бондіани – Кульова блискавка.

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Клодін стала першою французькою дівчиною Джеймса Бонда. Агента 007 зіграв Шон Коннері. Після появи в бондіані знаменитість сконцентрувалася на акторській кар’єрі і роботі на телебаченні.

Також вона знялась у таких картинах, як Трохи сонця в холодній воді, Метелик на плечі, Кривава затока.

Раніше Факти ICTV писали, що у Парижі померла відома французька актриса нової хвилі Анна Каріна.

Джерело: Time Art

Фото: Getty Images

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