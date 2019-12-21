Український співак Pianoboy презентував кліп на пісню Якщо хочеш Новий рік і зіграв у ньому Святого Миколая.

Український музикант Pianoboy (Дмитро Шуров) представив кліп на новорічну композицію Якщо хочеш Новий рік.

– Врубуй на повну наш сімейний трилер у стилі дарк-нуар, – заявив Шуров.

Ідея кліпу належить Дмитру. За його словами, секрет щастя в тому, щоб об’єднувати чорні та білі клавіші вашого життя в гармонійну мелодію.

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– А пісню можна прикладати до душевних ран! Бажаю всім бути почутими і бути в ресурсі для вирішення конфліктів, які є невід’ємною частиною побуту. Тому що ми всі – однієї крові, – зазначив Дмитро.

Раніше Факти ICTV писали, що популярний гурт KAZKA презентував нову пісню – Колишні.

Фото: dmitry_shurov