PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Святий Миколай запізнився через затори: Pianoбой презентував святковий кліп

Український співак Pianoboy презентував кліп на пісню Якщо хочеш Новий рік і зіграв у ньому Святого Миколая.

Pianoboy

Український музикант Pianoboy (Дмитро Шуров) представив кліп на новорічну композицію Якщо хочеш Новий рік.

– Врубуй на повну наш сімейний трилер у стилі дарк-нуар, – заявив Шуров.

Ідея кліпу належить Дмитру. За його словами, секрет щастя в тому, щоб об’єднувати чорні та білі клавіші вашого життя в гармонійну мелодію.

Читайте: Жру та не можу зупинитися! Полякова презентувала кліп на пісню Ночная жрица

– А пісню можна прикладати до душевних ран! Бажаю всім бути почутими і бути в ресурсі для вирішення конфліктів, які є невід’ємною частиною побуту. Тому що ми всі – однієї крові, – зазначив Дмитро.

Раніше Факти ICTV писали, що популярний гурт KAZKA презентував нову пісню – Колишні.

Фото: dmitry_shurov

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка