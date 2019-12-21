Український фільм Плем’я увійшов у 50 найкращих фільмів десятиліття

Український кримінально-драматичний фільм, знятий Мирославом Слабошпицьким Плем’я потрапив у рейтинг 50 найкращих фільмів десятиліття за версією американського журналу Rolling Stone.

За версією американського журналу Rolling Stone український фільм Плем’я посів 48 місце у рейтингу найкращих фільмів десятиліття.

Це єдина українська стрічка, яка увійшла у топ-50.

Картина є дебютною повнометражною роботою Мирослава Слабошпицького. Світова прем’єра Плем’я відбулась 21 травня 2014 року на Каннському кінофестивалі.

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