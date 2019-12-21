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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вітер: Антон Вельбой презентував свою пісню на Х-фактор 10

У фіналі 10 сезону шоу Х-фактор відбулася прем’єра нової пісні Антона Вельбоя під назвою Вітер.

Антон Вельбой

Учасник Х-фактор 10 Антон Вельбой, який потрапив до четвірки фіналістів, на сцені шоу презентував свою авторську пісню Вітер.

За словами самого співака, ця композиція про різкі зміни у його житті.

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– Трек Вітер зроблений з душею і в магічний для мене час. У пісні я співаю про себе, про нас усіх і про зміни, які вриваються у моє життя, – розповів фіналіст Х-фактор.

Нагадаємо, у фінал Х-фактора 10 пройшли Еліна Іващенко, Марія Стопник, Георгій Колдун і Антон Вельбой.

 

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