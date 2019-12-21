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Я ж матуся: Лобода розкрила секрет м’якої сексуальності

Українська співачка Світлана Лобода розповіла, у чому секрет її м’якої сексуальності.

Я ж матуся: Лобода розкрила секрет м’якої сексуальності

Світлана Лобода в ефірі шоу Максима Галкіна на Першому каналі заявила, що материнство зробило її м’якшою.

Так вона відповіла на слова Галкіна про те, що у Світлани м’яка сексуальність.

– Я ж матуся. Коли ти народжуєш і народжуєш, з кожним разом стаєш м’якшою, – розкрила секрет Лобода.

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Співачки також розповіла, як ставиться до віку.

– Я останнім часом зрозуміла, що якщо ти закоханий, то тобі неважливо, як ти себе почуваєш сьогодні за віком. Якщо раніше я думала, що старіти – це дуже страшно, то зараз думаю про інше. Я думаю про те, як можна той стан, який тут і зараз, продовжити максимально довше, – зізналася Лобода.

Нагадаємо, Лобода випустила трек під назвою Новый Рим. Підписники відзначили, що пісня дуже нагадує мотив пісні Bad Guy Біллі Айлиш.

Джерело: cosmo.ru

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