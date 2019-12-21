Єдина дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж – перші фото

Дочка трагічно загиблого в ДТП музиканта, лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка 22-річна Марія-Барбара вийшла заміж. Церемонія відбулася 20 грудня.

Чоловіком Марії став її однокурсник – Віктор Тур. Вони разом навчаються в Національному медуніверситеті імені Богомольця.

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Про весілля Барбари повідомив співак DZIDZIO.

– Я сьогодні прийшов привітати з днем ​​весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім’ю, – розповів DZIDZIO.