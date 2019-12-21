Дочка Андрія Кузьменка (Скрябіна) Марія-Барбара вийшла заміж за свого однокурсника.
Дочка трагічно загиблого в ДТП музиканта, лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка 22-річна Марія-Барбара вийшла заміж. Церемонія відбулася 20 грудня.
Чоловіком Марії став її однокурсник – Віктор Тур. Вони разом навчаються в Національному медуніверситеті імені Богомольця.
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Про весілля Барбари повідомив співак DZIDZIO.
– Я сьогодні прийшов привітати з днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім’ю, – розповів DZIDZIO.
Єдина дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж – перші фото / 2 фотографии
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