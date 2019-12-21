Заворотнюк можуть ампутувати ногу – росЗМІ

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк, за словами деяких лікарів, пішла на поправку, однак інші фахівці стверджують протилежне – актрисі може знадобитися ампутація ноги.

В Анастасії Заворотнюк діагностували онкологію, через що в актриси виник набряк мозку. Щоб допомогти артистці, лікарям довелося цілодобово спостерігати пацієнтку в реанімації, а чоловік Петро Чернишов намагався бути з дружиною якомога частіше.

За словами лікарів, саме надія на одужання Анастасії зробила неймовірне.

Читайте: Заворотнюк лікують масажем через загрозу тромбозу – ЗМІ

Через чотири місяці артистка починає одужувати. Крім того, лікарі запевняють, що Заворотнюк буде жити.

Однак інші джерела стверджують, що артистці загрожує ампутація ноги.

Нагадаємо, з’явилася інформація про те, що Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою. На початку грудня стало відомо, що лікарі змогли видалити пухлину, не торкнувшись здорових клітин.