PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Заворотнюк можуть ампутувати ногу – росЗМІ

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк, за словами деяких лікарів, пішла на поправку, однак інші фахівці стверджують протилежне – актрисі може знадобитися ампутація ноги.

анастасія заворотнюк

В Анастасії Заворотнюк  діагностували онкологію, через що в актриси виник набряк мозку. Щоб допомогти артистці, лікарям довелося цілодобово спостерігати пацієнтку в реанімації, а чоловік Петро Чернишов намагався бути з дружиною якомога частіше.

За словами лікарів, саме надія на одужання Анастасії зробила неймовірне.

Читайте: Заворотнюк лікують масажем через загрозу тромбозу – ЗМІ

Через чотири місяці артистка починає одужувати. Крім того, лікарі запевняють, що Заворотнюк буде жити.

Однак інші джерела стверджують, що артистці загрожує ампутація ноги.

Нагадаємо, з’явилася інформація про те, що Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою. На початку грудня стало відомо, що лікарі змогли видалити пухлину, не торкнувшись здорових клітин.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

заворотнюк
Заворотнюк лікують масажем через загрозу тромбозу – ЗМІ
заворотнюк новости
Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою – ЗМІ
Донька Анастасії Заворотнюк могла продати свій бізнес заради лікування актриси
Донька Анастасії Заворотнюк могла продати свій бізнес заради лікування актриси
Скільки чоловік Анастасії Заворотнюк витрачає на лікування актриси
Скільки чоловік Анастасії Заворотнюк витрачає на лікування актриси
Перспектива на одужання є: нові подробиці стану Заворотнюк
Перспектива на одужання є: нові подробиці стану Заворотнюк
Рідні Заворотнюк спростували смерть актриси
Рідні Заворотнюк спростували смерть актриси
анастасія заворотнюк
Ніколи не була у комі! Родичі Заворотнюк вперше прокоментували її хворобу
Жигунов розкрив причину виписки Заворотнюк з лікарні
Жигунов розкрив причину виписки Заворотнюк з лікарні
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка