Американська співачка Мерайя Кері представила новий кліп на свій старий хіт All I Want For Christmas Is You.

Мерайя Кері освіжила свою різдвяну пісню All I Want For Christmas Is You новим відео.

Так співачка відзначила 25-річчя виходу пісні.

20 грудня 1994 року вийшла платівка Кері, до якої увійшла All I Want For Christmas Is You.

Новий кліп заворожує магією – маленька дівчинка потрапляє в різдвяну казку.

