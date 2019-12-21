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All I Want For Christmas Is You: Мерайя Кері презентувала новий кліп на свій хіт

Американська співачка Мерайя Кері представила новий кліп на свій старий хіт All I Want For Christmas Is You.

Мерайя Кері

Мерайя Кері освіжила свою різдвяну пісню All I Want For Christmas Is You новим відео.

Так співачка відзначила 25-річчя виходу пісні.

20 грудня 1994 року вийшла платівка Кері, до якої увійшла All I Want For Christmas Is You.

Новий кліп заворожує магією – маленька дівчинка потрапляє в різдвяну казку.

Читайте: BottleCapChallenge: Мерая Кері відкрила пляшку голосом

Раніше Факти ICTV склали список різдвяних пісень, які створять святковий настрій.

Фото: Mariah Carey

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