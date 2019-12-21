Американська співачка Мерайя Кері представила новий кліп на свій старий хіт All I Want For Christmas Is You.
Мерайя Кері освіжила свою різдвяну пісню All I Want For Christmas Is You новим відео.
Так співачка відзначила 25-річчя виходу пісні.
20 грудня 1994 року вийшла платівка Кері, до якої увійшла All I Want For Christmas Is You.
Новий кліп заворожує магією – маленька дівчинка потрапляє в різдвяну казку.
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Раніше Факти ICTV склали список різдвяних пісень, які створять святковий настрій.
Фото: Mariah Carey
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