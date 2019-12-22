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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Помер відомий французький модельєр Емануель Унгаро

У віці 86 років помер один з найвідоміших модельєрів ХХ століття Емануель Унгаро.

Емануель Унгаро

У Парижі помер відомий французький модельєр Емануель Унгаро.

На момент смерті Унгаро було 86 років.

– Емануель Унгаро, який називав себе дизайнером, одержимим чуттєвістю, помер в суботу, 21 грудня, у віці 86 років після того, як у нього два роки спостерігалися проблеми зі здоров’ям, повідомив член його сім’ї, – передає AFP.

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Саме йому належать слова Плаття не потрібно носити, у ньому потрібно жити.

Унгаро народився в 1933 році у французькому місті Екс-ан-Прованс. У 22 роки він переїхав до Парижа, де став асистентом іспанського кутюр’є Крістобаля Баленсіаги.

Власний модний будинок Унгаро відкрив у 1965 році, де створював жіночні речі, які стали символами моди у Парижі в ті часи.

Найбільша популярність модельєра припала на 1970-80-ті роки, коли його клієнтами були такі знамениті жінки як Катрін Деньов і Жаклін Кеннеді.

Він покинув світ високої моди у 2004 році, заявивши, що той не відповідає очікуванням сучасних жінок.

Факти ICTV також писали про те, що в Парижі у віці 79 років померла відома актриса Анна Карина.

Джерело: AFP

Фото: Getty Images

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