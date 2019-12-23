У мережі опублікували трейлер фільму Джентльмени, режисером якого виступив Гай Річі.

Опубліковано трейлер кримінальної комедії Джентльмени від режисера Гая Річі.

Головні ролі у фільмі виконали Меттью Макконахі, Колін Фаррелл, Генрі Голдінг, Чарлі Ханнем, Х’ю Грант і Мішель Докері.

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Сюжет стрічки присвячений американцю Міккі Пірсону, який побудував у Лондоні так званий бізнес зі збуту марихуани, а тепер намагається продати його.

Прем’єра фільму запланована на 24 січня 2020 року.

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