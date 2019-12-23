У мережі опублікували трейлер фільму Джентльмени, режисером якого виступив Гай Річі.
Опубліковано трейлер кримінальної комедії Джентльмени від режисера Гая Річі.
Головні ролі у фільмі виконали Меттью Макконахі, Колін Фаррелл, Генрі Голдінг, Чарлі Ханнем, Х’ю Грант і Мішель Докері.
Читайте: Рецензія на мультфільм Шпигуни під прикриттям: будь добрим, як голуб
Сюжет стрічки присвячений американцю Міккі Пірсону, який побудував у Лондоні так званий бізнес зі збуту марихуани, а тепер намагається продати його.
Прем’єра фільму запланована на 24 січня 2020 року.
Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився перший тизер серіалу І всюди тліють пожежі, а також дата його прем’єри.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+