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Джентльмени – трейлер кримінальної комедії від Гая Річі

У мережі опублікували трейлер фільму Джентльмени, режисером якого виступив Гай Річі.

Джентльмени – трейлер кримінальної комедії від Гая Річі

Опубліковано трейлер кримінальної комедії Джентльмени від режисера Гая Річі.

Головні ролі у фільмі виконали Меттью Макконахі, Колін Фаррелл, Генрі Голдінг, Чарлі Ханнем, Х’ю Грант і Мішель Докері.

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Сюжет стрічки присвячений американцю Міккі Пірсону, який побудував у Лондоні так званий бізнес зі збуту марихуани, а тепер намагається продати його.

Прем’єра фільму запланована на 24 січня 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився перший тизер серіалу І всюди тліють пожежі, а також дата його прем’єри.

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