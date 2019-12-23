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Гіларі Дафф таємно вийшла заміж: перші кадри з весілля

Американська співачка і актриса Гіларі Дафф вийшла заміж за музиканта Меттью Кома.

Гіларі Дафф вийшла заміж

Скромна весільна церемонія відбулася у дворі будинку молодят в Лос-Анджелесі.

На весілля Гіларі Дафф та Меттью Кома були запрошені тільки найближчі родичі і друзі.

Гіларі в Instagram поділилася першими знімками з торжества.

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Дафф і Кома почали зустрічатися в січні 2017 року, а через три місяці розлучилися, але потім знову відновили стосунки, і в жовтні 2018 року в них народилася дочка Бенкс.

У Хіларі також є семирічний син Лука від першого шлюбу з хокеїстом Майком Кормі.

Гіларі Дафф вийшла заміж

 

 

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Really enjoyed filming this with @voguemagazine 👰🏼 ♥️ so fun to talk about my beautiful dress and how it came to be!

Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

До речі, 13 серпня російська телеведуча Ксенія Собчак вийшла заміж вдруге.

Фото: Гіларі Дафф

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