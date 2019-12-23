Російська співачка Нюша через два роки розкрила ім’я своєї дочки і зіткнулася зі шквальною критикою шанувальників.

Російська співачка Анна Шурочкіна, більш відома як Нюша в листопаді 2018 року народила дочку і практично два роки приховувала обличчя дочки та її ім’я.

На обкладинці глянцю, для якого Нюша зробила першу фотосесію з донькою вона розповіла, що дівчинку звати Сімба.

За словами співачки, вони з чоловіком дуже довго вибирали ім’я дочки відповідно до знаку зодіаку і характеру тому, що вірить у вплив імені на долю.

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У коментарях користувачі почали активно коментувати ім’я дівчинки. Одні відзначили, “добре, що не Чунга-Чанга чи Пумба” інші зауважили, що повністю дівчинку зватимуть Сімба Ігорівна Сивова.

Багато хто наголосив, що швидше за все це скорочення від повного імені Серафима.

Деякі шанувальники вирішили пожартувати, запитуючи чи чоловік Нюші випадково не називається Тімон. Фанати не стримувалися у критиці і наголошували, що дівчинці буде важко у школі, бо її цькуватимуть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru) 22 Дек 2019 в 9:13 PST

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