25 грудня в прокат виходить новий мультфільм від творців Льодовикового періоду. Факти ICTV вже подивилися цю шпигунську стрічку і діляться враженнями.

Коли клин клином вибивають – клинить усіх.

Сюжет

Під Новий рік в прокат виходить новий драйвовий мультфільм Шпигуни під прикриттям від Blue Sky Studios, яку всі знають за Льодовиковим періодом.

У 1999 році 20th Century Fox купила Blue Sky, яка займалася лише графікою та спецефектами. Відтоді блискучі мультфільми студії вже принесли більше $5,5 млрд за сукупного бюджету у трохи більше $1 млрд.

Шпигуни під прикриттям стали 13-м мультфільмом студії Blue Sky. Сюжет, як неважко здогадатися, присвячений боротьбі таємних агентів з підступними злочинцями світового масштабу.

Зловісний чоловік із залізною рукою-трансформером планує розкрити особи американських шпигунів та перебити їх усіх до одного. Протистояти йому має найкращий у світі спецагент Ленс Стерлінґ. Причому, проти його волі напарником Ленса стане Волтер – дивакуватий інженер-винахідник, що розробляє ґаджети для шпигунів та ніколи не працював “у полі”.

Одним словом – це класична історія, яку ми могли бачити у десятках фільмів. Проте фішкою Шпигунів під прикриттям є одна невеличка деталь, що перевертає все з ніг на голову: Волтер перетворює Ленса на голуба.

Режисерська робота

Режисерами мультфільму виступили Нік Бруно та Трой Квон. Для них це перший власний великий проект, адже обоє працювали аніматорами. Сценарій для Шпигунів під прикриттям написав Бред Копланд, а основою послужила короткометражка десятирічної давнини, в якій голуб заважав агенту виконати важливу місію.

Бруно та Квону вдалося зробити мультфільм цікавим не лише дітям, але й дорослим. У стрічці вдало поєднуються екшн-сцени та цікаві локації: від Мексики та Японії до Вашингтона та Венеції.

Є, звичайно, й повчальні моменти для дітлахів, а персонажі та їх пригоди почасти настільки милі, що сльозу пустить і дорослий.

Актори

Головні ролі у мультфільмі виконали Вілл Сміт та Том Голланд. І якщо Том лише озвучив свого персонажа, то Вілл подарував Стерлінґу ще й свою зовнішність. Актора можна впізнати навіть за вухами героя.

Його герой – зухвалий і чарівний шпигун, настільки самовпевнений, наскільки й самозакоханий. Свого роду Джеймс Бонд, у нього навіть власний суперкар Audi є. Його справа – рятувати світ. А для цього усі засоби згодяться. Принаймні, він у цьому переконаний.

Обіймашками світ не врятуєш.

Дивак Волтер, озвучений Голландом, хлопець геть іншого штибу. Вихований матір’ю-одиначкою та бабусею, він знає, що людей потрібно захищати і цінити. От тільки з дитинства йому не дуже вдається соціалізація.

Добрий і кмітливий хлопчина намагається розробляти несмертельні ґаджети для шпигунів. Проте через це його лише більше зневажають навколишні. І лише коли Ленс ненароком перетворюється на голуба, у хлопця з’являється шанс переконати його, що не обов’язково на силу відповідати силою.

В українському прокаті Ленс заговорив голосом Романа Чорного, а Волтер – Максима Чумака. Варто відмітити, робота виконана якісно, і локалізація жартів, як завжди, на висоті.

Враження

Мультфільм Шпигуни під прикриттям вийшов блискучим поєднанням екшну, якісної анімації та дотепного гумору для всієї родини. Шпигунські місії не дають засумувати, а графіку часом можна сплутати з реальними кадрами. Довершує все перераховане драйвовий саундтрек у стилі поп.

Не обійшлося й без головної деталі будь-якого успішного мульту – смішнючих персонажів другого плану. Колоритних героїв у цій стрічці чимало, але найбільше зал регоче, коли на екрані з’являється трійко голубів.

Мультфільм Шпигуни під прикриттям можна сміливо радити для перегляду з дітьми, адже він розповідає позитивну історію про те, що не можна відповідати кривдою на кривду. Краще постаратися зрозуміти іншу сторону і дізнатися, чому вона так вчинила. Можливо, тоді вдасться зупинити ворожнечу, поки вона не розгорілася, немов пожежа в спекотну погоду.

Якщо ж ні, тоді в пригоді стануть друзі. Адже в тих, хто робить добрі вчинки, завжди більше товаришів, ніж у негідників.

Сюжет: 7/10

Режисерcька робота: 7/10

Актори: 7/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 7/10

Дмитро Сидоренко

Фото: IMDB

Відео: Ukrainian Film Distribution