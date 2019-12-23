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Це дуже страшно: Ірина Федишин розкрила деталі ДТП після концерту

Українська співачка Ірина Федишин розповіла деталі ДТП, в яку вона потрапила після концерту у Шепетівці.

Це дуже страшно: Ірина Федишин розкрила деталі ДТП після концерту

Популярна співачка Ірина Федишин розповіла, що обійшлося без трагічних наслідків.

Артистка разом з чоловіком поверталася до Львова після концерту. Вони вирішили зупинитися на одній із заправних станцій біля Рівного і в цей момент відчули сильний удар.

– Я в цей момент нахилилася застібати взуття, тому що ми готувалися заїжджати на заправку на каву. І в цей момент відчула сильний удар, – розповіла Ірина.

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Мікроавтобус на великій швидкості протаранив пасажирський автобус. Співачці та її чоловікові довелося погодитися на госпіталізацію, аби пройти обстеження, бо була висока ймовірність внутрішніх травм. Всю ніч вони провели в лікарні.

– На щастя, переломів немає, ми робили обстеження. Все обійшлося, але це дуже страшно, – зізналася Ірина Федишин.

Нагадаємо, 16 грудня повертаючись з концерту близько першої години ночі в Рівненській області, артистка Ірина Федишин разом зі своєю командою потрапила в ДТП.

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