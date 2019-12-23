Якщо новий Бетмен провалиться, піду в порно – Паттінсон

Відомий британський актор Роберт Паттінсон заявив, що якщо фільм Бетмен за його участі провалиться, то він піде зніматися у фільмах для дорослих.

Британського актора Роберта Паттінсона затвердили на роль Бетмена в однойменній стрічці.

Пізніше актор в одному зі своїх інтерв’ю зазначив, що у випадку провалу картини, він піде зніматися у порно.

Однак, Роберт уточнив, що йдеться про артхаусне кіно для дорослих.

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Паттінсон розповів, що після Сутінок брався за артхаусні фільми без широкого прокату тому, бо йому не пропонували інших ролей.

Роботу над Бетменом він назвав своїм досягненням, додавши, що завжди відчував зв’язок з цим персонажем.

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