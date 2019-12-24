Репер Скриптоніт випустив новий сольний альбом 2004, хоча раніше заявляв, що планує відійти від реп-музики.

Виконавець Скриптоніт презентував новий сольний альбом під назвою 2004. До кінця січня 2020 року він ексклюзивно доступний на Apple Music.

У лонгплеї – 24 треки, але пісень – усього 16, а решта композицій невеликі привітання від друзів виконавця.

– Я почав писати цей альбом понад рік тому. Реп-альбом записувати я не збирався, проте нові пісні писалися і чомусь досить легко, – розповів сам артист.

Він додав, що це перший альбом, до якого він сам написав всю музику.

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– У ньому немає сюжетної лінії, але звучить він цілісно та для мене особисто дуже особливо. Для мене це перший альбом, який я можу слухати фоном і не думати про те, що це мій запис, – зазначив Скриптоніт.

Раніше Факти ICTV писали, що російський репер Алішер Моргенштерн презентував нову пісню YUNG HEFNER.