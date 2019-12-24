Албанію на пісенному конкурсі Євробачення в 2020 році представить співачка Арілена Ара з композицією Shaj.

На Євробаченні 2020 на Роттердамі (Нідерланди) Албанію представить співачка Арілена Ара з піснею Shaj.

Дівчина здобула перемогу на шоу Festivali i Këngës, завдяки якому в Албанії вирішується, хто ж представлятиме країну на Євробаченні.

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Однак композиція ще буде доопрацьовуватися до самого конкурсу. Крім нового аранжування, трансформації очікують і текст. Можливо композицію перекладуть англійською мовою.

Арілена Ара – албанська співачка, яка народилася в кінці 90-х років. Популярність до неї прийшла після участі на шоу X-фактор у 2012 році. Два роки по тому вона випустила дебютну сольну роботу Aeroplan.

До слова, Арілена стала відомою серед українських глядачів після виконання пісні Nëntori.

Раніше Факти ICTV писали, що пісенний конкурс Євробачення 2020 пройде під гаслом Відкрийся (Open Up).

Фото: arilenaaraa