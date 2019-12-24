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Forbes назвав найбагатших музикантів десятиліття

Видання Forbes під кінець 2019 року назвало найбагатших артистів десятиліття. У десятці Тейлор Свіфт, Кеті Перрі, Леді Гага та інші знаменитості.

Forbes назвав найбагатших музикантів десятиліття

Перше місце у рейтингу Forbes посів американський репер та продюсер Dr. Dre. За десятиліття йому вдалося заробити $950 млн.

Реперу належать 20% акцій компанії Beats, яку в 2014 році придбала компанія Apple.

На другому місці опинилася американська співачка Тейлор Свіфт з доходом $825 млн. До трійки лідерів потрапила співачка Бейонсе, яка заробила $685 млн.

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А ось чоловік Бейонсе Джей Зі заробив менше, ніж дружина, тому опинився лише на сьомому місці із заробітком $560 млн.

Легендарний гурт U2 за підсумками десятиліття посів четверту сходинку з доходом $675 млн. П’яте місце дісталося реперу Diddy. Він заробив $605 млн Diddy.

До десятки найбагатших зірок потрапили Елтон Джон, Пол Маккартні, Кеті Перрі та Леді Гага.

До слова, раніше Forbes публікував рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року.

Джерело: Forbes

Фото: Dreamstime

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