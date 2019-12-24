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Гола правда – трейлер української комедії

У мережі з’явився офіційний трейлер української комедії Гола правда.

Гола правда – трейлер української комедії

Опублікований трейлер фільму Гола правда про небезпечну гру з детектором брехні.

У комедії зіграли Дмитро Ступка, Слава Камінська, Богдан Юсипчук, Ксенія Мішина, Андрій Джеджула, Поліна Василина, Ольга Арутюнян, Євген Ламах.

Згідно з сюжетом, вісім друзів приїжджають до Одеси на відкриття нового розважального клубу Андрія.

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У закладі безліч розважальних кімнат, але найцікавішою виявляється Детекторрум зі надточним детектором брехні.

Компанія друзів вирішує дізнатися один про одного інтимні таємниці, але вони і не здогадувалися до чого це може призвести.

Прем’єра фільму відбудеться напередодні Дня святого Валентина – 13 лютий 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився перший тизер серіалу І всюди тліють пожежі, а також дата його прем’єри.

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