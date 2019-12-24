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Кафе у РФ “прикрасили” копією пам’ятника з могили Жанни Фріске

У придорожньому кафе під Москвою (РФ) поставили скульптуру, яка є точною копією пам’ятника з могили російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку в 2015 році.

жанна фриске

Молодша сестра співачки Наталія Фріске виявила в кафе під Москвою скульптуру дуже схожу на пам’ятник Жанни.

За її словами, статуя є точною копією і навіть її розмір збігається з пам’ятником з кладовища.

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– Заходиш в ресторан, а тут стоїть пам’ятник Жанни з кладовища. Прекрасно. Ось як ви вважаєте, це нормально? Там сидять люди, їдять. Кажуть: “Нам подарували”, – сказала вона.

Наталя попросила адміністрацію прибрати пам’ятник, але їй відповіли, що його зробив скульптор, який помер навесні.

– Дуже зручно, звичайно ж, так говорити. І ця скульптура якоїсь там дівчини … від неї відмовилися, типу вона не схожа. Але ті, хто був на кладовищі у Жанни, ви все бачите схожість? Ось і що мені з ними робити? – сказала вона.

Пізніше статую прибрали, але з’явилася інформація, що пам’ятник під Новий рік наряджали в червоний ковпак, щоб розважити відвідувачів.

– Це та компанія, яка відливала нам пам’ятник, і від якого ми відмовилися, віддала їм… Але сам факт того, що вони віддали їм, сам факт того, що вони вдягають, прикрашають його і роблять з них незрозумілий клоунський обряд, це правда ні в які ворота не лізе, – сказала Наталя.

Нагадаємо, Жанна Фріске померла в Москві 15 червня 2015 року після тривалої боротьби з раком. Їй було 40 років. Син співачки живе з її цивільним чоловіком Дмитром Шепелєвим.

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