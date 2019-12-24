Найпопулярніша на PornHub: Біллі Айліш отримала новий титул після 18-річчя

Американську співачку Біллі Айліш назвали найпопулярнішою особистістю на PornHub.

Біллі Айліш відсвяткувала повноліття тиждень тому і відразу стала найпопулярнішою особистістю на Pornhub.

Шанувальники співачки розділилися на дві групи. У перших новина викликала обурення, а другі зраділи тому, що вони можуть шукати в мережі її оголені фото і не будуть арештовані за дитяче порно.

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Більшість зійшлися на тому, що Біллі Айліш все одно ще мала і закликали залишити її в спокої.

Нагадаємо, 18 грудня Біллі Айліш відзначила 18-річчя. У зв’язку з днем народження співачка опублікувала зворушливе відео, яке складається з її дитячих відео.