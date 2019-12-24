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Палала: КАZКА презентувала відверий кліп

Гурт КАZКА презентував кліп на пісню Палала з нового альбому Nirvana.

КАZКА презентувала кліп Палала

KAZKA представила перший відеокліп на пісню з альбому Nirvana, в якому буде 10 композицій.

Режисером ролика виступив Алан Бадоєв. Це його перша співпраця з гуртом.

Читайте: Грай – KAZKA презентувала нову пісню

– Відео Палала – про пристрасть, якій неможливо опиратися, кохання, яке не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто тільки знайти шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже напрямок – і більше ти не зможеш соромитися власних почуттів. Тільки палати, – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, 13 грудня KAZKA презентувала трек під назвою Колишні, котрий увійде в новий альбом NIRVANA.

Відео: КАZКА

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