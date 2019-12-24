Гурт КАZКА презентував кліп на пісню Палала з нового альбому Nirvana.
KAZKA представила перший відеокліп на пісню з альбому Nirvana, в якому буде 10 композицій.
Режисером ролика виступив Алан Бадоєв. Це його перша співпраця з гуртом.
Читайте: Грай – KAZKA презентувала нову пісню
– Відео Палала – про пристрасть, якій неможливо опиратися, кохання, яке не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто тільки знайти шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже напрямок – і більше ти не зможеш соромитися власних почуттів. Тільки палати, – йдеться в описі до відео.
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Нагадаємо, 13 грудня
, котрий увійде в новий альбом NIRVANA. KAZKA презентувала трек під назвою Колишні
Відео: КАZКА
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