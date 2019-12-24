Новорічні свята вже на носі і підняти настрій і налаштуватися на Новий рік допоможуть фільми.

До Нового року і Різдва Факти ICTV зібрали сім фентезі-фільмів, які допоможуть поринути в атмосферу свят.

Різдвяна історія

Відома історія про скупердяя Ебенезера Скруджа є прекрасним способом налаштувати себе на Різдво і Новий рік.

Її сюжет всім давно відомий: кілька ночей до Скруджа приходять духи Різдва, які показують до чого привела його любов до грошей і нагадують йому про часи, коли він був дійсно щасливий.

На основі цього оповідання було поставлено багато фільмів, проте Різдвяна історія відрізняється тим, що виконана за допомогою неймовірно якісної анімації, тому підійде для перегляду як дорослим, так і дітям.

А якщо ви вирішите дивитися її в оригінальній озвучці, то зможете почути прекрасного Джима Керрі, який подарував голос Скруджу.

Ґрінч — що вкрав Різдво

Ще однією чудовою святковою історією про перевтілення, яка підійде для сімейного перегляду, є фільм Ґрінч — що вкрав Різдво

Він знятий за мотивами книги Доктора Сьюза. Стрічка розповість про казкове містечка Хувілль, в якому дуже люблять святкувати Різдво, що сильно дратує зелену істоту на ім’я Ґрінч, якого зіграв Джим Керрі.

У певний момент Ґрінч вирішує провчити жителів Хувілля і вкрасти у них Різдво.

Якщо ж ви шукаєте чогось більш “свіжого”, то можете вибрати мультфільм Ґрінч, який вийшов у 2018 році.

Полярний експрес

Недооціненим святковим мультфільмом є Полярний експрес, який розповідає про різдвяну подорож одного хлопчика, який не вірить в існування Санта-Клауса.

У переддень Різдва йому випадає можливість відправитися на чарівному поїзді прямо на Північний полюс, щоб зустрітися з чудотворцем в його упряжці з оленями.

Від початку і до кінця мультфільм просочений чарівною атмосферою новорічних свят, яка вчить вірити в чудеса навіть тих, хто вже давно забув про них.

Жах перед Різдвом

Якщо на Новий рік ви шукайте неординарні фільми, то варто звернути увагу на класичний мюзикл Кошмар перед Різдвом.

Він розповість про Джека Скеллінгтона, який проживає в місті Хелловін, де щороку готуються до цього свята. Однак йому набридає з року в рік лякати людей і він шукає собі інше заняття.

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В один із днів Скеллінгтон потрапляє в місто Різдва, де він “закохується” у свято і вирішує замінити Санта-Клауса.

Неймовірно моторошна, але одночасно мила історія прекрасно підійде для тих, хто намагається заново полюбити новорічні свята.

Крампус: викрадач Різдва

Якщо ж ви абсолютно зневірилися в спробах перейнятися духом Різдва, то фільм Крампус: викрадач Різдва допоможе відчути, що буває з тими, хто відмовляється від цього світлого свята.

Стрічка розповідає про сім’ю Енджелів, до яких в переддень Різдва приїжджають родичі. Однак для маленького Макса свято швидко перетворюється на муку, адже його починають дражнити через те, що він вірить в Санту і навіть вголос зачитують лист йому.

Втративши віру в Різдво Макс розриває лист, після чого на сім’ю починає полювати новорічний біс на ім’я Крампус.

Якщо в новорічні свята вам не до веселощів, настійно рекомендуємо зустрітися з Крампус у цьому фільмі.

Гремліни

Якщо одного Крампуса мало, щоб перевернути Новий рік з ніг на голову, пропонуємо вам класичний фільм Гремліни, який хоч безпосередньо і не пов’язаний з Різдвом, відбувається якраз на це свято.

Він розповість про Біла Пельтцера, якому на Різдво дарують миле створіння, якого називають могвай. Його заборонено мочити, включати біля нього яскраве світло і годувати після опівночі.

Однак друг Білла випадково порушує одне з правил, у результаті чого на світ з’являються гремліни, які вирішують дати жителям міста страшний урок на свята і влаштовують справжній погром.

Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа

Хоча фільм Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа теж не присвячений Різдву, його атмосфера чудово нагадує про новорічні свята.

Стрічка оповідає про чотирьох дітей, яких відправляють в село до друга сім’ї, де вони знаходять шафу, яка переміщує їх в чарівну країну Нарнію.

Там вони знайомляться з мешканцями цього дивовижного світу, а також вступають в бій проти Білої чаклунки, яка поневолила Нарнію.

Створити святковий настрій допоможе не тільки чарівна історія, а й присутність Санта-Клауса, який підносить дітям чарівні подарунки.

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Фото: IMDb