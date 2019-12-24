Український гурт Антитіла презентував кліп на пісню Stand up, в якій показали найяскравіші момент з масштабних концертів у Палаці спорту.

Антитіла презентували кліп на трек Stand up, який став символічним підсумком насиченого року для гурту.

У 2019 році відбулося багато знакових подій: Антитіла представили п’ять кліпів та альбом Hello, який наживо почули майже 80 тис. прихильників під час стадіонного туру Україною.

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Робота Stand up – це відео-документ історичної події для гурту Антитіла – два переповнених столичних Палаци спорту.

– Наш фундамент – велика ідея того, що артист – для людей і заради людей. Ми співаємо про життя та чесні перед нашими прихильниками у всьому, що робимо. Наші пісні допомагають і дають надію багатьом людям, і вони приходять до нас на концерти, щоб відчути дещо більше ніж мелодії, щоб доєднатися до великої спільноти вільних, освічених, натхненних людей! Вони всі – наші однодумці і це наш найбільший скарб!, – поділився враженнями Тарас Тополя.

До слова, раніше Факти ICTV вже розповідали про найкрутіші досягнення українського шоу-бізнесу в 2019 році.