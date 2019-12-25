Убийте їх добротою: Кевін Спейсі записав привітання з Різдвом

Американський актор Кевін Спейсі випустив відео під назвою KTWK, де постав в образі президента США Френка Андервуда з серіалу Картковий будинок.

Кевін Спейсі записав різдвяне звернення в образі свого героя з серіалу Картковий будинок – президента США Френка Андервуда.

– Ви ж не думали, що я втрачу можливість побажати вам щасливого Різдва? – сказав він.

Актор назвав минулий рік непоганим і зазначив, що поправив своє здоров’я.

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– У світлі цього я дещо змінив у своєму житті, і я хотів би, щоб ви приєдналися до мене. По мірі наближення до 2020 року я хочу віддати свій голос за те, щоб у світі було більше добра. Я знаю, про що ви думаєте. Він серйозно? Я максимально серйозний, — сказав він.

Спейсі сказав, що, якщо хтось зробить щось, що вам не подобається, можна йти в атаку.

– Але ви також можете не кип’ятитися і зробити несподіване… Ви можете вбити їх добротою, – додав він і на тлі почала звучати зловісна музика.

Нагадаємо, в 2017 році Кевіна Спейсі звинуватили в сексуальних домаганнях. Після цього творці Карткового будинку відмовилися від співпраці з актором, а всі сцени з ним вирізали з останнього сезону. Його персонаж загинув за неясних обставин.

Спейсі проходив курс лікування після звинувачення в домаганнях.