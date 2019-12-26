Глибокі присідання зі штангою: Каменських показала, як качає сідниці

Українська співачка Настя Каменських показала, як займається в тренажерному залі.

Настя Каменських показала, як вона присідає зі штангою, щоб накачати сідниці.

Співачка показала глибокі присідання в облягаючих лосинах і викликала бурхливу реакцію в коментарях.

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– Відчувати себе в своєму ідеальному тілі дуже важливо. Саме ідеальному для себе, а не для світових стандартів. Спорт приносить колосальну радість і прилив енергії. Не дивлячись на щільний грудневий графік, я намагаюся знайти час на тренування, – написала вона.

Підписники прийшли в захват від такого відвертого відео і захопилися її фігурою.

Відео подивилися більше 500 тис. разів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Дек 2019 в 9:55 PST

Нагадаємо, Національна музична премія YUNA 2020 оголосила номінантів у 17 категоріях. Каменських представлена у п’яти номінаціях.