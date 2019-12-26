Дивіться фільм Насті Івлєєвої Поездатый новый год 2020 онлайн на сайті Факти ICTV.
Телеведуча і блогер Анастасія Івлєєва випустила до Нового року фільм Поездатый новый год 2020, в якому знялися Максим Галкін, Kyivstoner, Алла Пугачова, Гарік Харламов та інші зірки шоу-бізнесу.
За сюжетом троє звичайних пасажирів зустрічаються 31 грудня в останній електричці на Москву.
Пізніше з’ясовується, що кожен з них зміг втілити свою мрію в реальність.
Головні ролі у фільмі Поездатый новый год 2020 виконали Настя Івлєєва, блогер Kyivstoner, і Максим Галкін.
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Нагадаємо, у лютому цього року Настя Івлєєва прилетіла у Київ рейсом з Мінська, проте її не пустили в Україну через те, що вона незаконно відвідувала окупований Крим.
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