PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Мами конкуренток писали неприємне: переможниця Холостяка розповіла про цькування

Обраниця Микити Добриніна в шоу Холостяк Дарина Квіткова розповіла, що після перемоги на неї обрушилася хвиля цькування.

холостяк 9

Переможниця шоу Холостяк 9 Дар’я Квіткова розповіла, що після перемоги їй писали мами інших учасниць проекту неприємні речі.

– Мені навіть писали мами учасниць, які були зі мною в сезоні. Писали не дуже хороші речі, – розповіла вона.

За словами Квіткової, вона пішла на проект, тому що проспорила дружині брата і нічого не знала про те, хто такий Микита Добринін.

Читайте: Фінал Холостяка 9: як розвивалися стосунки Даші та Микити

Пара зазначає, що їхні стосунки – це не любов з першого погляду, а симпатія, яка росла з кожним побаченням.

Добринін розповів, що Квіткова сподобалася йому своєю відвертістю.

Також він зізнався, що у нього великі плани на майбутнє.

Раніше Добринін розповів, що після шоу деякі учасники хотіли відновити з ним спілкування.

Джерело: Вікна новини

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка