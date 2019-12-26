Мами конкуренток писали неприємне: переможниця Холостяка розповіла про цькування

Обраниця Микити Добриніна в шоу Холостяк Дарина Квіткова розповіла, що після перемоги на неї обрушилася хвиля цькування.

Переможниця шоу Холостяк 9 Дар’я Квіткова розповіла, що після перемоги їй писали мами інших учасниць проекту неприємні речі.

– Мені навіть писали мами учасниць, які були зі мною в сезоні. Писали не дуже хороші речі, – розповіла вона.

За словами Квіткової, вона пішла на проект, тому що проспорила дружині брата і нічого не знала про те, хто такий Микита Добринін.

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Пара зазначає, що їхні стосунки – це не любов з першого погляду, а симпатія, яка росла з кожним побаченням.

Добринін розповів, що Квіткова сподобалася йому своєю відвертістю.

Також він зізнався, що у нього великі плани на майбутнє.

Раніше Добринін розповів, що після шоу деякі учасники хотіли відновити з ним спілкування.