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Переможці Зважені та щасливі 9: фото до і після проекту

Павло Назаренко і Наталя Кириленко стали переможцями проекту Зважені та щасливі 9.

Переможці Зважені та щасливі 9: фото до і після проекту

26 грудня відбувся фінал 9 сезону проекту Зважені та щасливі на СТБ.

Переможцями основного зважування стали Павло Назаренко з Наталею Кириленко, які на двох скинули 141 кг – 47% від ваги, з якою прийшли на проект.

Другими фінішували Євгеній Москаленко і Тамара Мумладзе, які скинули на двох 45,05% ваги.

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Переможцем домашнього схуднення стала Людмила Чаднова, яка прийшла на проект із вагою 144 кг, а на фіналі показала вагу 76 кг. Дівчина скинула більше 52,78% від своєї початкової ваги, за що отримала приз у 100 тис. грн.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, хто пройшов до суперфіналу шоу Х-фактор 10.

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