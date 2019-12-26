Павло Назаренко і Наталя Кириленко стали переможцями проекту Зважені та щасливі 9.
26 грудня відбувся фінал 9 сезону проекту Зважені та щасливі на СТБ.
Переможцями основного зважування стали Павло Назаренко з Наталею Кириленко, які на двох скинули 141 кг – 47% від ваги, з якою прийшли на проект.
Другими фінішували Євгеній Москаленко і Тамара Мумладзе, які скинули на двох 45,05% ваги.
Читайте: Данилко повернувся у суддівське крісло на X-Фактор
Переможцем домашнього схуднення стала Людмила Чаднова, яка прийшла на проект із вагою 144 кг, а на фіналі показала вагу 76 кг. Дівчина скинула більше 52,78% від своєї початкової ваги, за що отримала приз у 100 тис. грн.
Нагадаємо, Факти ICTV писали, хто пройшов до суперфіналу шоу Х-фактор 10.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+