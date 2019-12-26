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Романтика від Зеленських і цьом від Попова – найяскравіші поцілунки 2019

Романтичні, провокаційні, відверті та смішні, які поцілунки найбільше запам’яталися у 2019 році – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Романтика від Зеленських і цьом від Попова – найяскравіші поцілунки 2019

Кінець року це привід згадати найвизначніші події, які сталися протягом 2019-го. У цьому матеріалі Факти ICTV згадують поцілунки, які стали особливими та викликали хвилю обговорень.

Каменських + Потап

Співачка NK та репер Потап кілька років приховували свої стосунки, проте у 2019 році все таємне стало відомим. Пара щиро та зворушливо зізналася у коханні один одному у піснях, а весілля зіграли під Києвом.

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Кадри з поцілунками Насті Каменських та Потапа під вівтарем одразу облетіли всі інформаційні ресурси та ще довго обговорювалися у соціальних мережах. Ну то згадаємо, як це було та потішимося за них.

Зеленський + Кошовий

Коли президент України Володимир Зеленський прямував до Верховної Ради на церемонію інавгурації, то поцілував свого друга, актора Євгена Кошового в голову. Щоб зробити це Зеленському довелося підстрибнути.

Дженніфер Еністон + Еллен Дедженерес

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон черговий раз стала гостею розважальної програми Еллен Дедженерес The Ellen Show.
Під час бесіди з Дженніфер Дедженерес ніжно поцілувала її в губи.

– А коли ти в останній раз цілувалася з жінкою, – запитала Елен у Дженніфер.

Еністон відповіла, що ніколи в житті не цілувала жінку в губи.

І Еллен одразу  наблизилася до Дженіфер і поцілувала її.

Еністон потім відповіла, що у ведучої м’які вуста.

Варто зазначити, що Еллен Дедженерес лесбіянка та відверто говорить про свою орієнтацію.

 

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Jennifer Aniston & Ellen DeGeneres! #EllenDeGeneres #JenniferAniston #Ellen17 #EllenShow #EllenTube #Jen #EDbyEllen #Ellen #TheEllenShow

Публикация от Ellen DeGeneres FC (@ellendegeneres_fc)

Дорофеєва + Дантес

Гурт Время и Стекло в жовтні презентував новий кліп на пісню Мой парень лох. Яскраве відео, насичене трендами 2000-х і  мотив пісні, який одразу засідає у голові, сподобалися шанувальникам, проте в ролику був один особливий момент.

Йдеться про пристрасний поцілунок солістки гурт з її справжнім чоловіком Володимиром Дантесом, хоча за сюжетом кліпу її хлопця там грав інший актор (той самий лох. – Ред.).

Попов + Вербич

Це звичайно не пристрасний поцілунок з язиком, проте ніжний цьом від  Дениса Попова точно запам’ятався фанам українського футболу.

Захисник київського Динамо Денис Попов забив дебютний гол в УПЛ, відзначившись у ворота ФК Львів (4:0). Під час святкування Попов поцілував у ніс словенського вінгера Беньяміна Вербича.

Володимир та Олена Зеленські

Напевно, звання поцілунок року все-таки отримують Володимир та Олена Зеленські, які не соромляться на людях демонструвати почуття. Однак зараз йдеться про поцілунок глави держави та його дружини, коли вони дізналися результати екзит-полу в другому турі президентських виборів.

Також Факти ICTV пропонують вам проголосувати за найяскравіший поцілунок 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що судді 10 сезону шоу Х-Фактор Настя Каменських та Оля Полякова поцілувалися під час трансляції прямого ефіру на Facebook.

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