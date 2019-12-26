Тіна Кароль стала суддею нацвідбору на Євробачення 2020

Співачка Тіна Кароль займе суддівське крісло на нацвідборі на Євробачення 2020 року, який буде проходити в лютому.
Організатори нацвідбору на Євробачення 2020 оголосили ім’я другого члена журі. Крісло судді займе Тіна Кароль.
– Ми обираємо того, хто представлятиме країну, але не треба забувати, що потім артист в неї повертається. Завдання артиста – гідно виступити на конкурсі, а після – стати справжньою зіркою у своїй країні.
Євробачення – дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоби не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. У всьому і завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший, – зазначили Тіна Кароль.
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